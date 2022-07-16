Кулибали высказался о переходе в «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали прокомментировал свой трансфер в лондонский «Челси».

«Рад, что стал частью такого великого клуба. «Челси» - серьезный бренд, имеющий огромную известность во всем мире. Я давно мечтал выступать в Англии. «Челси» хотел купить меня еще в 2016 году, однако тогда сделка сорвалась. Сейчас же у них все получилось. Надеюсь, что предстоящий сезон будет успешным для нас, и мы подарим своим фанатам много положительных эмоций», - передает слова африканца пресс-служба клуба.

Кулибали подписал с «Челси» четырехлетнее соглашение. Его трансфер обошелся клубу в 40 миллионов евро.