Экс-игрок «Арсенала» советует «Челси» купить Роналду

Экс-футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что лондонскому «Челси» стоит побороться за подписание нападающего «МЮ» Криштиану Роналду. Ранее португалец заявил о намерении покинуть «Олд Траффорд».

«Челси» нужен центрфорвард мирового класса. Без такого игрока они не смогут подняться выше третьего места в Премьер-лиге. Думаю, им бы очень помог Криштиану Роналду. Лондонцам необходим именно такой завершитель атакующих действий команды», - передает слова Мерсона The Mirror.

Действующий трудовой договор Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до середины 2023 года. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Баварии», «Барселоны», «Ромы» и «Наполи».