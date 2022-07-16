Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали перебрался из итальянской Серии А в английскую Премьер-лигу. Новым местом работы 31-летнего центрального защитника стал лондонский «Челси», об этом рапортует клубная пресс-служба.

С опытным футболистом был подписан долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года. Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер Кулибали обойдется «пенсионерам» в 40 миллионов евро.

Напомним, что сенегалец защищал цвета неаполитанского коллектива с лета 2014 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии Кулибали сыграл 27 матчей, забил три гола и сделал три результативных паса.