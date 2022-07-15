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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фекир может переехать в АПЛ

15 Июля 2022 • 23:25 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедад» Набиль Фекир может перебраться в АПЛ. Игроком интересуется «Ньюкасл».

Фекир перешел в «Реал Сосьедад» в 2019 году из «Лиона», и с тех пор превратился в ключевого игрока команды Мануэля Пеллегрини. В январе этого года он продлил контракт с клубом до лета 2026 года, однако, учитывая тяжелое финансовое положение испанской команды, в это межсезонье игрок может перебраться в «Ньюкасл», сообщает Fichajes.

Команда Эдди Хау ищет атакующего флангового игрока и нападающего, и Фекир рассматривается, как возможный кандидат на эту роль.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 34 игры, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Реал Сосьедад Набиль Фекир Трансферы футбола - лето 2022
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