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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джака – о Жезусе: «Он принёс менталитет победителя»

15 Июля 2022 • 23:00 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал трансфер нападающего Габриэля Жезуса в «Арсенал».

«Такие игроки приносят менталитет победителей, и это то, что нам здесь нужно. Они приносят опыт, и, конечно же, Габби знает Премьер-лигу. Он уже все выиграл, но самое главное — он остается голоден до побед», - сказал Джака в интервью Sky Sports.

Джака отметил, что важно покупать не просто хороших футболистов, а тех, кто стремится выигрывать трофеи.

«Жезус хочет выигрывать титулы вместе с нами, и это делает нас счастливыми», - добавил полузащитник «Арсенала».

Жезус перешел в лондонский клуб этим летом из «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Гранит Джака Габриэль Жезус
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