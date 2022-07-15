Мерсон: «Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити»

Футбольный эксперт Пол Мерсон считает «Манчестер Сити» главным фаворитом АПЛ в новом сезоне.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграет Премьер-лигу. Но я должен сказать, что это не такой уж окончательный вывод, как это представляется другим», - написал Мерсон в своей колонке в Sportskeeda.

Мерсон уточнил, что, по его мнению, с уходом из стана «горожан» Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса «горожане» потеряли как минимум 30 голов в АПЛ, и это может обернуться для них огромной проблемой.

Впрочем, как добавил Мерсон, «Ливерпуль» также упустил Садио Мане, который на протяжении многих сезонов был одним из лучших бомбардиров команды.

Сезон в АПЛ стартует 5 августа.