Хау – о Ботмане: «Доволен его влиянием на игру команды»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал игру новичка команды Свена Ботмана.

«Я очень доволен его влиянием на игру команды, которое он оказал за столь короткий промежуток времени. Он очень собран и отлично освоился, он очень расслаблен и спокоен. Отлично играет и левой, и правой ногой, способен делать как короткие, так и длинные пасы», - сказал Хау в интервью журналистам.

Хау добавил, что считает, что Ботман стоит тех денег, которые за него заплатили «сороки». Защитник перешел в «Ньюкасл» из «Лилля» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.