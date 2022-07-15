Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау – о Ботмане: «Доволен его влиянием на игру команды»

15 Июля 2022 • 22:26 Комментировать

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал игру новичка команды Свена Ботмана.

«Я очень доволен его влиянием на игру команды, которое он оказал за столь короткий промежуток времени. Он очень собран и отлично освоился, он очень расслаблен и спокоен. Отлично играет и левой, и правой ногой, способен делать как короткие, так и длинные пасы», - сказал Хау в интервью журналистам.

Хау добавил, что считает, что Ботман стоит тех денег, которые за него заплатили «сороки». Защитник перешел в «Ньюкасл» из «Лилля» в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Франции 25 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау Свен Ботман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» планирует подписать полузащитника «Лидса»
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» – главный претендент на Кунде, несмотря на интерес «Челси»
23:00 · Англия. Премьер-лига
Джака – о Жезусе: «Он принёс менталитет победителя»
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» продаст Кунде за 60 млн евро
22:49 · Англия. Премьер-лига
Лингарду предложили дорогой контракт в Саудовской Аравии
22:37 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити»
22:26 · Англия. Премьер-лига
Хау – о Ботмане: «Доволен его влиянием на игру команды»
22:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг - о Марсьяле: «Он может вернуться на правильные рельсы»
22:05 · Англия. Премьер-лига
Марез – о продлении контракта: «Манчестер Сити» – единственный клуб, в котором я себя видел»
22:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг присматривается к полузащитнику «Челси»
21:55 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд назвал два клуба, которые откровенно недолюбливает
21:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг похвалил игроков после игры с «Мельбурн Виктори»
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» планирует продлить контракт с Сака
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» нужен центральный защитник: клуб обозначил три главные цели
21:04 · Англия. Премьер-лига
СМИ: «Барселона» достигла согласия по трансферу Бернарду Силвы
Все новости
Рекомендуем