Тен Хаг - о Марсьяле: «Он может вернуться на правильные рельсы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с нападающим Антони Марсьялем.

«Я уверен, что он может вернуться к своей лучшей игре. Когда он по-настоящему мотивирован и сфокусирован, он усердно работает, у него появляется продуктивность. Он хороший игрок», - сказал тен Хаг после товарищеского матча с «Мельбурн Виктори», который закончился победой «МЮ» со счетом 4:1.

Контракт Марсьяля с «Юнайтед» истекает через два года.

Прошлый сезон нападающий провел в аренде в «Севилье». В 9 матчах чемпионата Испании Марсьяль смог отметиться лишь одной результативной передачей.