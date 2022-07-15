Тен Хаг присматривается к полузащитнику «Челси»

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

Ранее была информация, что игрок может перейти в «Милан», однако трансфер до сих пор не состоялся.

«Переход Зиеша в «Милан» немного застопорился, и если эта ситуация затянется, давайте не будем исключать идею, что вместо этого Тен Хаг попробует взять его в «Юнайтед», - сказал инсайдер Дин Джонс порталу GIVEMESPORT.

Контракт Зиеша с «Челси» заканчивается через три года, но полузащитник ранее сообщил, что не против сменить клуб.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 23 игры, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.