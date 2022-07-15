Тен Хаг похвалил игроков после игры с «Мельбурн Виктори»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался доволен действиями подопечных в товарищеском матче против австралийского «Мельбурн Виктори», который англичане выиграли со счетом 4:1.

«Было ясно, что это будет крепкий соперник, который станет играть от обороны. Мы пропустили на первых минутах, но отреагировали очень хорошо. Мы создали много действительно хороших моментов», - сказал тен Хаг в интервью MUTV.

Голландский специалист особо выделил молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».

В данный момент «МЮ» проводит турне по Австралии в рамках подготовки к новому сезону. Старт АПЛ намечен на начало августа.