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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг похвалил игроков после игры с «Мельбурн Виктори»

15 Июля 2022 • 21:34 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался доволен действиями подопечных в товарищеском матче против австралийского «Мельбурн Виктори», который англичане выиграли со счетом 4:1.

«Было ясно, что это будет крепкий соперник, который станет играть от обороны. Мы пропустили на первых минутах, но отреагировали очень хорошо. Мы создали много действительно хороших моментов», - сказал тен Хаг в интервью MUTV.

Голландский специалист особо выделил молодых футболистов «Манчестер Юнайтед».

В данный момент «МЮ» проводит турне по Австралии в рамках подготовки к новому сезону. Старт АПЛ намечен на начало августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мельбурн Виктори Эрик тен Хаг
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