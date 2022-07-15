СМИ: «Барселона» достигла согласия по трансферу Бернарду Силвы

Испанские СМИ утверждают, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Сити» по вопросу трансфера полузащитника Бернарду Силвы.

Журналист Жерар Ромеро сообщает, что общая стоимость сделки может составить менее 80 миллионов евро, что намного ниже объявленной ранее стоимости в 100 миллионов евро.

Главный тренер каталонского клуба Хави является давним поклонником таланта Силвы. Возможно, именно из-за перехода португальского полузащитника «Барселона» так сильно настаивает на трансфере Френки де Йонга.

В прошедшем сезоне Силва провел в АПЛ 35 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.