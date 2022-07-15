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Де Пауль отказался от предложения «Тоттенхэма»

15 Июля 2022 • 20:39 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль отказался переходить в «Тоттенхэм».

Футболист аргентинской сборной заявил, что планирует остаться в команде Диего Симеоне, сообщает Tutto Mercato Web. Де Пауль перешел в «Атлетико» год назад из «Удинезе», а его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте в летнее межсезонье пытается усилить состав, учитывая, что осенью «шпорам» предстоит старт в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что 28-летним полузащитником интересовались миланский «Интер» и «Рома», но игрок отклонил все предложения.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 36 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Атлетико Мадрид Родриго де Пауль Трансферы футбола - лето 2022
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