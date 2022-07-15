Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Байи не против перехода в «Наполи»

15 Июля 2022 • 20:26 Комментировать (1)

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи позитивно отреагировал на интерес к нему со стороны «Наполи».

«Эрик Байи собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом — решение принято», - написал инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

После продажи Калиду Кулибали неаполитанский клуб находится в поисках центрального защитника, и одним из кандидатов на эту роль является Байи.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимается в это межсезонье кардинальным обновлением состава, и французский защитник не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 4 игры, не отметившись результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Эрик Байи Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
20:39 · Англия. Премьер-лига
Де Пауль отказался от предложения «Тоттенхэма»
20:26 · Англия. Премьер-лига
Байи не против перехода в «Наполи» 1
20:26 · Англия. Премьер-лига
Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»
20:20 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «В новом сезоне Кейн будет реже играть в старте «Тоттенхма»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры с Антони
19:55 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Сассуоло» подтвердил полученное от «Вест Хэма» предложение по Скамакке
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Марез подписал новый контракт с «Манчестер Сити» официально
18:26 · Англия. Премьер-лига
Источник: «ПСЖ» никогда не интересовался Роналду 1
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эриксена 1 официально
16:57 · Англия. Премьер-лига
Фото ​Стерлинга показали в сюжете об обвинениях игрока АПЛ в изнасилованиях – пришлось извиняться
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» лидирует в гонке за Корне
16:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Играть против Стерлинга — это ужасно!» 2
15:48 · Англия. Премьер-лига
Нани – о приёме фанатов «МЮ»: «Это было фантастическое чувство»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Роналду нарушил молчание после новостей о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Кунде скоро может уйти»
Все новости
Рекомендуем