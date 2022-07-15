Байи не против перехода в «Наполи»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи позитивно отреагировал на интерес к нему со стороны «Наполи».

«Эрик Байи собирается покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом — решение принято», - написал инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

После продажи Калиду Кулибали неаполитанский клуб находится в поисках центрального защитника, и одним из кандидатов на эту роль является Байи.

В свою очередь, «Манчестер Юнайтед» занимается в это межсезонье кардинальным обновлением состава, и французский защитник не входит в планы главного тренера Эрика тен Хага.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 4 игры, не отметившись результативными действиями.