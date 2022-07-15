Мерсон: «В новом сезоне Кейн будет реже играть в старте «Тоттенхма»

Футбольный эксперт Пол Мерсон заявил журналистам, что нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в новом сезоне будет получать меньше игрового времени.

«Появление Ришарлисона может привести к тому, что Антонио Конте решит усадить Кейна на скамейку. Кроме того, Кейн уже не является главным бомбардиром «Тоттенхэма», - написал Мерсон в своей колонке в SportsKeeda.

Также эксперт отметил, что Кейн стал более подвержен травмам, а участие в чемпионате мира в Катаре потребует у нападающего длительного времени на восстановление.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 37 матчей, забил 17 голов и отдал 9 результативных передач.