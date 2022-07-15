«Ливерпуль» ведёт переговоры с Антони

«Ливерпуль» ведет переговоры с вингером «Аякса» Антони.

Ранее сообщалось, что футболист является трансферной целью «Манчестер Юнайтед», которым руководит бывший наставник голландского клуба Эрик тен Хаг. Теперь в борьбу за футболиста вмешался клуб Юргена Клоппа, сообщает Sport Witness.

Уточняется, что «Аякс» устроит сумма трансфера в размере 65-70 миллионов евро.

Антони добился больших успехов в «Аяксе» с тех пор, как два года назад перебрался в голландский клуб из Бразилии.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Голландии 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.