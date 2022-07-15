Гендиректор «Сассуоло» подтвердил полученное от «Вест Хэма» предложение по Скамакке

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневалли подтвердил, что «Вест Хэм» сделал предложение о приобретении нападающего Джанлуки Скамакки.

На днях появилась информация о том, что «Вест Хэм» определился со своей главной трансферной целью в летнем межсезонье, обозначив приобретение Скамакки, однако в борьбе за 23-летнего итальянского форварда включился «ПСЖ».

Разница лишь в том, что «Вест Хэм» предлагает за футболиста 40 миллионов евро, а «ПСЖ» - 35. Кроме того, отличаются и некоторые бонусы.

«Мы пока знаем, что может заставить команду продать Скамакку», - цитирует Карневалли Daily Mail.