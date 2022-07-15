Источник: «ПСЖ» никогда не интересовался Роналду

Будущее форварда Криштиану Роналду весьма туманно. В кругах футболиста сообщают, что он планирует сменить клуб и попробовать себя в другом чемпионате.

В связи с этим в СМИ появилось немало слухов относительно трансфера португальца в ТОП-клуб. В качестве основных претендентов назывались мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и французский «ПСЖ».

К слову, все три команды отказались от идеи приобретать звездного португальца, рассчитывая построить командную игру, а не тянуть одеяло на конкретного игрока.

Теперь же известный итальянский журналист Фабрицио Романо поспешил заверить, что «ПСЖ» не интересовался в услугах нападающего, а новости о возможном переходе Роналду в стан парижан – не более, чем домыслы представителей прессы.

«Парижский клуб никогда не был заинтересован в услугах Роналду. Это выдуманная история, которая не получила бы своего официального подтверждения», - заявил Романо.