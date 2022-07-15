Фото ​Стерлинга показали в сюжете об обвинениях игрока АПЛ в изнасилованиях – пришлось извиняться

Недавно в Лондоне арестовали известного футболиста клуба Английской премьер-лиги, чьё имя не раскрывается из-за юридических моментов. Игрока обвиняют в нескольких случаях изнасилования, но пока что он был отпущен под залог.

На канале BBC вышел сюжет об этой истории. Телерадиокомпания допустила грубую ошибку, разместив в сюжете фотографию Рахима Стерлинга.

BBC пришлось извиняться перед Рахимом Стерлингом. Компания объяснила ошибку тем, что ранее на канале выходил сюжет о трансфере Стерлинга в «Челси».

Напомним, что Рахим Стерлинг подписал с «Челси» контракт на пять лет.