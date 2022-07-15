​Роналду нарушил молчание после новостей о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

В первых числах июля в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в текущее трансферное окно. Связано это якобы главным образом с тем, что «красные дьяволы» в новом сезоне будут играть в Лиге Европы, и Роналду за закате карьеры не хочет проводить целый год без матчей Лиги чемпионов.

В пятницу Криштиану Роналду нарушил молчание и опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала.

«Тяжёлая работа», - так подписал фото Роналду.

Болельщики заметили, что Кришитиану Роналду занимался в шортах «Манчестер Юнайтед».