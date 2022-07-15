Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду нарушил молчание после новостей о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»

15 Июля 2022 • 15:46 Комментировать

В первых числах июля в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду попросил руководство «Манчестер Юнайтед» продать его в текущее трансферное окно. Связано это якобы главным образом с тем, что «красные дьяволы» в новом сезоне будут играть в Лиге Европы, и Роналду за закате карьеры не хочет проводить целый год без матчей Лиги чемпионов.

В пятницу Криштиану Роналду нарушил молчание и опубликовал в социальных сетях фотографию из тренажёрного зала.

«Тяжёлая работа», - так подписал фото Роналду.

Болельщики заметили, что Кришитиану Роналду занимался в шортах «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
17:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Эриксена официально
16:57 · Англия. Премьер-лига
Фото ​Стерлинга показали в сюжете об обвинениях игрока АПЛ в изнасилованиях – пришлось извиняться
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» лидирует в гонке за Корне
16:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Играть против Стерлинга — это ужасно!» 1
15:48 · Англия. Премьер-лига
Нани – о приёме фанатов «МЮ»: «Это было фантастическое чувство»
15:46 · Англия. Премьер-лига
​Роналду нарушил молчание после новостей о желании покинуть «Манчестер Юнайтед»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Кунде скоро может уйти»
15:35 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я никогда не хотел, чтобы Лукаку покинул клуб»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Агент Сане предложил услуги клиента двум грандам
15:15 · Англия. Премьер-лига
Пакета пока не в приоритете у «Арсенала»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Скамакка близок к переходу в лондонский клуб за 40 миллионов евро
14:57 · Англия. Премьер-лига
Сульшер – Холанну: «Удачи на неправильной стороне Манчестера»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Неймар может оказаться в клубе из Манчестера
14:41 · Англия. Премьер-лига
Тухель оценил шансы «Челси» подписать Левандовски
14:16 · Англия. Премьер-лига
Агент Слонины подтвердил переход вратаря в «Челси»
Все новости
Рекомендуем