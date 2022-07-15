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Пакета пока не в приоритете у «Арсенала»

15 Июля 2022 • 15:15 Комментировать

Лондонский «Арсенал» пока отложил трансфер полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета. По информации от The Athletic, «канониры» могут вернуться к кандидатуре бразильца после оформления более приоритетных трансферов.

Сейчас внимание руководства «Арсенала» направлено на сделку по трансферу защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, которого главный тренер «канониров» Микель Артета хочет использовать в центре поля.

Также «Арсенал» занимается поисками центрального защитника. Недавно «канониры» проиграли борьбу «Манчестер Юнайтед» за Лисандро Мартинеса из «Аякса», но при этом лондонский клуб намерен обратить внимание на альтернативные варианты.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Арсенал Лондон Лукас Пакета Трансферы футбола - лето 2022
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