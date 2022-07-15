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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скамакка близок к переходу в лондонский клуб за 40 миллионов евро

15 Июля 2022 • 15:01 Комментировать

Трансферная цель «ПСЖ» Джанлука Скамакка близок к переходу в команду из Английской премьер-лиги. По информации журналиста Адриена Гренье, «Сассуоло» принял предложение от «Вест Хэма» в размере 40 миллионов евро.

Таким образом Скамакка станет первым новичком «молотобойцев» в это трансферное окно. Ранее клуб хотел подписать Армандо Брою из «Челси», но в итоге всё же решил сделать выбор в пользу Скамакки.

Напомним, что «ПСЖ» ранее отказался платить требуемую сумму «ПСЖ» за трансфер Скамакки. Вместо этого французский клуб решил заняться трансфером нападающего «Реймса» Уго Экитике.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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