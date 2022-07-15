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Сульшер – Холанну: «Удачи на неправильной стороне Манчестера»

15 Июля 2022 • 14:57 Комментировать

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о том, какое сообщение он получил от Уле Гуннара Сульшера после перехода в клуб Премьер-лиги Англии.

«Когда я подписал контракт с «Манчестер Сити», Сульшер поздравил меня и написал: «Удачи на неправильной стороне Манчестера», - поделился Холанн в комментарии для Manchester Evening News.

«Иногда бы общаемся. Как вы знаете, он оказал серьёзное влияние на мою карьеру», - добавил Холанн.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» - и как игрок, и как тренер.

Новый чемпионат Англии стартует в начале августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Эрлинг Холанн
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