Гаттузо давит на «Валенсию», чтобы поскорее подписать экс-игрока «Милана» и «Наполи»

Новый тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо давит на руководство клуба, чтобы поскорее закрыть сделку по трансферу Тьемуа Бакайоко из лондонского «Челси», которого итальянец ранее тренировал в двух клубах – в «Милане» и «Наполи». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Даниэле Лонго.

У Бакайоко остаётся всего год по контракту с «Челси», поэтому «Валенсия» вполне может себе позволить провернуть полноценный трансфер. Но учитывая выступления футболиста в последнем сезоне за «Милан», левантийцы вряд ли рискнут приглашать хавбека на постоянной основе.

Отметим, что Бакайоко сразу стал одной из ключевых целей Гаттузо по приходу в «Валенсию».