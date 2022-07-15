​«Как будто переезжает в общежитие»: Холанн поразил фанатов покупками в супермаркете

Новичок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был замечен в одном из супермаркетов Солфорда с переполненной тележкой.

Холанн приобрёл набор винных бокалов, набор чашек, простую кофеварку, чайник, туалетную бумагу и другие предметы для быта. Среди продуктов можно было заметить яйца, английскую горчицу и кетчуп.

Надо сказать, что покупки Эрлинга Холанна поразили любителей футбола.

«Он как будто переезжает в общежитие», - слова одного болельщика приводит на своих страницах The Sun.

«Огромная бутылка с кетчупом. Хосеп Гвардиола не будет доволен», - прокомментировал ситуацию другой фанат.