Де Йонг сообщил партнёрам, что не уйдёт в «МЮ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сказал своим партнёрам по команде, что не уйдёт в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает издание Sport.es.

Отмечается, что игрок хочет остаться в «Барселоне». Футболисту очень нравится жизнь в Каталонии, поэтому он хочет продолжать выступать за «сине-гранатовых», даже несмотря на желание клуба продать его или снизить зарплату, чтобы решить финансовые проблемы.

Де Йонг не горит желанием воссоединиться со своим бывшим тренером Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед». Нидерландец хотел бы играть в Лиге чемпионов, что «красные дьяволы» не могут ему обеспечить