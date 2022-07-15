«Манчестер Сити» требовал за Аке 55 миллионов евро, но «Челси» был готов заплатить лишь 50

Стала известна причина срыва трансфера защитника Натана Аке из «Манчестер Сити» в лондонский «Челси». По информации от журналиста Бена Джейкобса, «горожане» требовали за своего футболиста 55 миллионов евро, тогда как «пенсионеры» были готовы заплатить лишь 50 миллионов.

Стороны уже прекратили переговоры, а сам Аке не против остаться в «Манчестер Сити» ещё на один сезон, хотя ранее нидерландец согласовал с «Челси» условия личного контракта.

Теперь «Челси» обратился к альтернативным вариантам. По слухам, владелец клуба Тодд Бёли уже начал переговоры с «Севильей» по трансферу Жюля Кунде. Также на радаре у «пенсионеров» Преснел Кимпембе из «ПСЖ».