Галлахер: «Возможно, это авантюра – остаться в «Челси» на будущий сезон»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер назвал свое желание остаться в клубе «авантюрой», но готов бороться за место в основе.

«Можно сказать, что это азартная игра, но я чувствую, что готов сделать шаг вперед в своей карьере. Если есть шанс стать частью состава «Челси», то я не могу от него отказаться», - сказал Галлахер в интервью The Telegraph.

Тем не менее, он отметил, что это рискованный шаг, потому что от его игры будет зависеть его попадание на чемпионат мира в Катаре.

«Я знаю, что мне нужно усердно работать и хорошо начать сезон, чтобы попасть в состав, как и любому другому игроку английской сборной», - добавил полузащитник.

Прошлый сезон Галлахер провел в аренде в «Кристал Пэлас», сыграв в 34 матчах, в которых забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.