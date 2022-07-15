Гарсия рассказал о своём любимом молодом игроке «Ливерпуля»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия рассказал о своём любимом молодом игроке мерсисайдского клуба. Испанцу больше всего нравится полузащитник Харви Эллиот, который начинал прошлый сезон в качестве основного, но затем получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок.

«Честно говоря, мне очень нравится Эллиот. С того момента, как он пробился в первую команду, сразу бросается в глаза его голод. Сейчас на его счету 4 гола, причём каждый из них был забит в пределах штрафной», – цитирует Гарсию Anfield Watch.

Напомним, что Эллиот перебрался в «Ливерпуль» два года назад из лондонского «Фулхэма». Этим летом мерсисайдцы усилились другим игроком «дачников» – Фабиу Карвалью.