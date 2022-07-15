Виейра: «Игра против «Ливерпуля» покажет, где мы находимся»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Патрик Виейра поделился мнением о «Ливерпуле» перед контрольным матчем с командой Юргена Клоппа.

«Против «Ливерпуля» не будет легкой игры. Мы сталкиваемся с командой, которая будет бороться за титул АПЛ и за победу в Лиге чемпионов. Эта игра даст мне представление о том, где сейчас находится «Пэлас», - сказал Виейра.

Команды проведут товарищеский матч в Сингапуре в пятницу, 15 июля.

«Кристал Пэлас» в прошлом сезоне занял 12-е место в чемпионате Англии, в 13 очках от зоны вылета.

«Ливерпуль» финишировал на втором месте, отстав от «Манчестер Сити» на одно очко, и дошел до финала Лиги чемпионов.