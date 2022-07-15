После провала с Аке «Челси» переключился на защитника из Ла Лиги

Лондонский «Челси» переключился к альтернативным вариантам на позицию центрального защитника. По информации от журналиста Якоба Штейнберга, после провала с трансфером Натана Аке из «Манчестер Сити» «Челси» обратил внимание на Жюля Кунде из «Севильи».

Кунде уже неоднократно был связан с переходом в «Челси», но главный тренер клуба Томас Тухель отложил вариант с трансфером француза, отдав предпочтение Натану Аке. Тем не менее, теперь вероятность перехода Кунде в «Челси» заметно возросла.

Напомним, что Кунде также интересен каталонской «Барселоне». «Сине-гранатовые» согласовали с игроком условия контракта, но «Севилья» ещё не получала предложений по своему игроку.