Эльнени: «Предсезонка – тяжелая, но полезная работа»

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени рассказал о том, как проходят предсезонные сборы команды в США.

«Мы здесь на полторы недели, и каждый день мы будем делать все возможное, чтобы стать сильнее. Иногда полезно сменить локацию, быть подальше от тренировочной базы и лучше узнать друг друга», - сказал Эльнени .

В США «канониры» сыграют товарищеские матчи с «Эвертоном», «Челси» и «Орландо Сити».

«Мы сыграем с тремя хорошими соперниками, и это будет для нас действительно хорошим испытанием — хорошей тренировкой», - добавил полузащитник «Арсенала».

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 14 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.