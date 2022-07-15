Зинченко будет стоить «Арсеналу» всего на 5 миллионов дешевле Жезуса

Стала известна сумма, которую лондонский «Арсенал» заплатит «Манчестер Сити» за трансфер Александра Зинченко. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, украинец обойдётся «канонирам» в 40 миллионов евро.

Напомним, что ранее «Арсенал» купил у «Манчестер Сити» другого футболиста – Габриэля Жезуса, который обошёлся клубу на 5 миллионов евро дороже, хотя у бразильца оставался год по контракту с «горожанами».

Зинченко очень хочет видеть в своей команде главный тренер «Арсенала» Микель Артета, который уже пересекался с украинцем во времена работы в «Манчестер Сити» ассистентом Хосепа Гвардиолы.