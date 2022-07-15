«Ноттингем Форест» подписал вратаря сборной Уэльса

«Ноттингем Форест» подтвердил подписание вратаря «Бёрнли» Уэйна Хеннесси. 35-летний голкипер заключил с новичком АПЛ двухлетнее соглашение.

«В прошлом я много раз сталкивался с «Форест», это фантастический клуб. У него отличная фан-база, а атмосфера на домашнем стадионе одна из лучших в АПЛ», - заявил Хеннесси на официальном сайте клуба.

Переход прокомментировал и главный тренер «Ноттингема» Стив Купер.

«Уэйн — отличный вратарь, который за многие годы зарекомендовал себя, как игрок самого высокого уровня. Он помог Уэльсу достичь новых высот на международной арене, и у него богатый опыт игры в Премьер-лиге», - сказал наставник «Форест».

Прошлый сезон голкипер провел в «Бернли», но вышел всего в двух матчах АПЛ, при этом пропустив шесть голов.