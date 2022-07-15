Агент Френки де Йонга предложил футболиста «Челси» и «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Челси».
Несмотря на интерес к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед» и желание «Барселоны» как можно скорее продать игрока, де Йонг категорически заявляет о своем нежелании покидать каталонский клуб.
«Барса» пригрозила де Йонгу отстранить его от североамериканского турне, если полузащитник не изменит своего решения.
По последней информации, агент голландца предложил своего клиента «Челси» и «ПСЖ», сообщает ESPN.
В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.