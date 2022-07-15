Два топ-клуба спорят за подписание Роналду

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, похоже, нашел для себя новое место для продолжения карьеры.

За португальца борются «Бавария» и мадридский «Атлетико», сообщает ESPN. Роналду полон решимости покинуть «Манчестер Юнайтед», так как хочет выступать в Лиге чемпионов.

Ранее была информация, что футболистом интересуются многие топ-клубы Европы, включая «ПСЖ», «Челси», «Реал» и «Барселону», однако ни один из них не сделал конкретного предложения. Тем не менее, будущее 37-летнего форварда начинает обретать ясность.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 30 матчей, забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.