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Аке останется в «Манчестер Сити»

15 Июля 2022 • 11:39 Комментировать

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке останется в команде Хосепа Гвардиолы ещё на один сезон. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, лондонский «Челси» не смог удовлетворить финансовые запросы «горожан».

Напомним, что «Манчестер Сити» требовал за своего футболиста 50 миллионов евро, тогда как «Челси» не был готов платить такую сумму. Теперь «пенсионеры» обратят внимание на альтернативные варианты.

Среди других претендентов на переход в «Челси» фаворитом считается Пресне Кимпембе из «ПСЖ». Французский клуб готов продать своего воспитанника, а защитник не против воссоединиться на «Стэмфорд Бридж» со своим бывшим тренером Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Натан Аке Трансферы футбола - лето 2022
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