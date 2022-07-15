«Сидней» намерен подписать бывшую звезду «Ливерпуля».

Экс-нападающий «Ливерпуля» Лазар Маркович может продолжить карьеру в австралийской лиге. 28-летний футболист намерен подписать контракт с клубом «Сидней».

Маркович перешел в «Ливерпуль» в 2014 году за 35 миллионов евро. «Красные» выиграли борьбу за игрока у таких клубов, как «Тоттенхэм», «Бавария» и «Фиорентина». Однако вингер так и не реализовал свой потенциал и покинул клуб в качестве свободного агента в январе 2019 года, прежде чем подписать контракт с «Фулхэмом».

Прошедший сезон футболист провел в сербском «Партизане», но в 19 матчах не смог совершить ни одного результативного действия.