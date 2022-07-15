«Манчестер Сити» подпишет Кукурелью только в случае ухода Зинченко

«Манчестер Сити» в данный момент не намерен платить 60 миллионов евро за защитника «Брайтона» Марка Кукурелью, но ситуация может измениться в случае продажи защитника Александро Зинченко в лондонский «Арсенал». Об этом в социальных сетях сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Зинченко является ключевой целью главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты на оставшуюся часть трансферного окна. Испанец хочет использовать футболиста в центре полузащиты.

Вырученные средства за Зинченко могут пойти на трансфер Кукурельи, который мечтает о переходе в «Манчестер Сити».