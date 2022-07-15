«МЮ» наконец подписал одну из ключевых целей тен Хага

«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере футболиста, которого очень хочет видеть в команде главный тренер Эрик тен Хаг. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, «красные дьяволы» согласовали переход Лисандро Мартинеса из амстердамского «Аякса».

За своего футболиста нидерландский клуб получит 55 миллионов евро включая бонусы. Аргентинец подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт до 2027 года. Напомним, что у Мартинеса также был вариант с переходом в лондонский «Арсенал».

Таким образом Мартинес должен стать третьим трансфером «Манчестер Юнайтед» в это трансферное окно. Ранее клуб подписал Тирелла Маласию из «Фейеноорда» и Кристиана Эриксена свободным агентом, но о переходе датчанина ещё не было объявлено официально.