«Лидс» проявляет интерес к Пепе

Полузащитник «Арсенала» Николя Пепе может продолжить карьеру в «Лидсе». Кроме английского клуба, игроком также интересуются «Севилья», «Марсель» и «Лион».

«Арсенал» готов продать футболиста за 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail. Главный тренер «канониров» Микель Артета не рассчитывает на игрока в новом сезоне.

Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 80 миллионов евро в 2019 году, но прошлогодня кампания сложилась для полузащитника не лучшим образом. Футболист потерял место в стартовом составе, и сейчас «канониры» ищут для него покупателя.

В прошедшем сезоне Пепе провел в АПЛ 20 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.