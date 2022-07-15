Брайтвайт решил покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт согласился покинуть клуб.

Ранее футболист неоднократно заявлял, что хочет остаться в каталонской команде, несмотря на то, что главный тренер Хави дал понять, что не рассчитывает на датчанина в новом сезоне.

«Барселоне» пришлось перейти к жестким методам – каталонцы сообщили Брайтвайту, что не возьмут его в североамериканское турне. После этого, футболист изменил свое решение и сейчас намерен продолжить карьеру в другом клубе. К Брайтвайту уже проявили интерес «Реал Сосьедад» и «Брентфорд».

В прошедшем сезоне Брайтвайт провел в Ла Лиге 4 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.