«Арсенал» обратил внимание на звёздного форварда «Лиона»

«Арсенал» собирается поспорить с «Манчестер Юнайтед» за нападающего «Лиона» Муссу Дембеле.

Дембеле является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» после того, как стало известно о желании Криштиану Роналду покинуть клуб.

В свою очередь, «Арсенал» ищет форварда после ухода Александра Ляказетта. Лондонцы приобрели у «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса, но учитывая, что бразилец может сыграть на правом фланге, есть вероятность, что наставник «канониров» Микель Артета планирует использовать Жезуса и Дембеле в одном составе, сообщает Media Foot.

В прошедшем сезоне Дембеле провел в Лиге 1 30 матчей, забил 21 гол и отдал 4 результативные передачи.