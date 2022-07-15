«Тоттенхэм» оформил свой 6-й летний трансфер

Лондонский «Тоттенхэм» усилится ещё одним футболистом. По информации итальянского журналиста Николо Скиры, «шпоры» договорились с «Мидлсбро» о трансфере крайнего защитника Джеда Спенса.

По сведениям источника, англичанин обойдётся «Тоттенхэму» в сумму в размере 18 миллионов евро. Футболист уже согласовал с клубом условия личного контракта, который будет рассчитан до 2027 года.

Прошлый сезон Спенс отыграл на правах аренды за «Ноттингем Форест», с которым добился повышения в Английскую премьер-лигу. Футболиста лично хотел видеть в своей команде главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте.