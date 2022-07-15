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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» не планирует воспользоваться правом выкупа Регилона

15 Июля 2022 • 09:56 Комментировать

Мадридский «Реал» не заинтересован в возвращении своего бывшего защитника Серхио Регилона.

Испанцы имеют возможность воспользоваться опцией выкупа игрока, который сейчас принадлежит «Тоттенхэму», но выставлен на трансфер. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти будет рассчитывать на другие варианты, сообщает Defensa Central.

Пока главным претендентом на Регилона остается «Севилья». Клуб уже ведет переговоры со «шпорами» о переходе игрока.

Регилон перешел в «Тоттенхэм» из «Реала» два года назад, но так и не смог убедить тренерский штаб лондонского клуба в своей необходимости.

В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Севилья Серхио Регилон Трансферы футбола - лето 2022
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