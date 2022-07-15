Орье ведёт переговоры с тремя клубами из Англии, Испании и Турции

«Фулхэм», мадридский «Атлетико» и «Галатасарай» заинтересованы в подписании защитника Сержа Орье.

Прошлый сезон футболист провел в «Вильярреале», дошел до полуфинала Лиги чемпионов, но после истечения срока контракта стал свободным агентом. Сейчас игрок ведет переговоры с тремя клубами, его будущее решится на следующей неделе, сообщают английские источники.

Ранее Орье также обсуждал новое соглашение с «Монпелье», но французы не смогли удовлетворить финансовые запросы защитника.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании 19 матчей, отметившись одной результативной передачей.