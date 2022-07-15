«Челси» сегодня должен официально объявить о трансфере Кулибали

Официальное объявление трансфера Калиду Кулибали из «Наполи» в «Челси» должно состояться уже сегодня. По информации от журналиста Низара Кинселлы, сенегалец уже прошёл медобследование и подписал с клубом контракт на 4 года.

Сегодня «Челси» должен выпустить официальное объявление трансфера сенегальского защитника. Напомним, что Кулибали будет стоить «пенсионерам» 40 миллионов евро.

Футболист в скором времени отправится к остальной команде в Лас-Вегас, где проходит предсезонный сбор команды. Вместе с клубом уже тренируется первый летний новичок – Рахим Стерлинг, который перешёл из «Манчестер Сити».