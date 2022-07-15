В прошедшем сезоне футболист провел в АПЛ 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

«Боруссия» из Дортмунда собирается продать защитника Мануэля Аканджи, «Арсенал» является главным претендентом на игрока.

Контракт футболиста с немецким клубом истекает следующим летом, и Аканджи не намерен продлевать соглашение. Дортмундцы готовы продать игрока в текущее трансферное окно, сообщает Sky Germany.

«Арсенал» следит за прогрессом защитника с 2020 года. По недавней информации лондонский клуб может покинуть Габриэль, поэтому «канониры» заинтересованы в потенциальных новичках на позицию центрального защитника.

В прошедшем сезоне Аканджи провел в Бундеслиге 26 матчей, в которых забил один гол.