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Варан и Гарнер не сыграют против «Мельбурн Виктори» из-за травм

15 Июля 2022 • 09:30 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан и вингер Джеймс Гарнер пропустят сегодняшний матч своей команды против австралийского «Мельбурн Сити», который состоится в 13:05 по московскому времени.

Как сообщает официальный сайт клуба, оба футболиста страдают из-за небольших травм. Напомним, что Варан совсем недавно залечил повреждение, которое получил во время недавнего поединка Лиги наций за сборную Франции.

Гарнер может покинуть «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье и вернуться обратно в «Ноттингем Форест», где провёл прошлую кампанию на правах годичной аренды. Но при этом есть вероятность, что главный тренер Эрик тен Хаг оставит молодого таланта на «Олд Траффорд».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан Джеймс Гарнер
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