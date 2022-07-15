Варан и Гарнер не сыграют против «Мельбурн Виктори» из-за травм

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан и вингер Джеймс Гарнер пропустят сегодняшний матч своей команды против австралийского «Мельбурн Сити», который состоится в 13:05 по московскому времени.

Как сообщает официальный сайт клуба, оба футболиста страдают из-за небольших травм. Напомним, что Варан совсем недавно залечил повреждение, которое получил во время недавнего поединка Лиги наций за сборную Франции.

Гарнер может покинуть «Манчестер Юнайтед» в это межсезонье и вернуться обратно в «Ноттингем Форест», где провёл прошлую кампанию на правах годичной аренды. Но при этом есть вероятность, что главный тренер Эрик тен Хаг оставит молодого таланта на «Олд Траффорд».