«Челси» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за вингера «Аякса»

«Челси» может стать конкурентом «Манчестер Юнайтед» в борьбе за вингера «Аякса» Антони.

Ранее была информация, что футболистом активно интересуется наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Англичане предлагают за игрока 60 миллионов евро, но «Аякс» настаивает на 80 миллионах, поэтому сделка пока далека от завершения.

Этим может воспользоваться «Челси», который ищет забивного полузащитника, сообщает GiveMeSport. Лондонцы не смогли летом оформить трансферы Усама Дембеле и Рафиньи Диаса, а Серж Гнабри из «Баварии» наотрез отказался переходить в команду Томаса Тухеля.

В прошедшем сезоне Антони провел в чемпионате Голландии 23 игры, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.