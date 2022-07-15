Тухель обсудил с Галлахером будущее в «Челси»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер рассказал о телефонном разговоре с главным тренером «синих» Томасом Тухелем о перспективах футболиста в команде.

«Это был телефонный звонок. Я сказал ему, что думаю, что готов играть за «Челси». Я сказал: «Вы знаете, это то, чем я хочу заниматься», - рассказал Галлахер в интервью журналистам.

Полузащитник отметил, что Тухель с пониманием отнесся к словам игрока.

«Мы оба получили от разговора то, что нам было нужно, и после этого все стало ясно. Он хочет, чтобы я проявил себя в предсезонке и, надеюсь, стал частью команды», - добавил Галлахер.

22-летний полузащитник является воспитанником «Челси». Прошлый сезон он провел в аренде в «Кристал Пэлас», сыграв в 34 матчах, забив 8 голов и отдав 3 голевые передачи. За свою игру Галлахер получил вызов в сборную Англии.